Trabzonspor'da iki eksik var

11:502/03/2026, Pazartesi
AA
Trabzonspor, ligde oynadığı son maçta Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Trabzonspor, ligde oynadığı son maçta Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda iki isim bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.


Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.


Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Visca ve Folcarelli, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.







