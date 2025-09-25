Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürüyor

18:3925/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Andre Onana ile Paul Onuachu'nun keyfi yerinde.
Andre Onana ile Paul Onuachu'nun keyfi yerinde.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.


Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.


Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Promosyon 2025: EGM Promosyon 2025 ihalesi ne zaman? Emniyet maaş promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte son durum