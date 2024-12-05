Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları tamam

Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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