Trabzonspor'da korkutan sakatlık: Yıldız isim maça devam edemedi

Bordo-mavililere yıldız ismi Stefan Savic'ten kötü haber geldi. Kaptan Stefan Savic, 38. dakikada kendisini yere bıraktı ve kısa bir tedavinin ardından sahaya döndü.

Tecrübeli stoper birkaç dakika kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi. Savic'in yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.