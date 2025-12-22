Yeni Şafak
Trabzonspor'da korkutan sakatlık: Yıldız isim maça devam edemedi

Trabzonspor'da korkutan sakatlık: Yıldız isim maça devam edemedi

21:3722/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor'un yıldız ismi, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından son durumu belli olacak.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.


Bordo-mavililere yıldız ismi Stefan Savic'ten kötü haber geldi. Kaptan Stefan Savic, 38. dakikada kendisini yere bıraktı ve kısa bir tedavinin ardından sahaya döndü.


Tecrübeli stoper birkaç dakika kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi. Savic'in yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.


Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Savic'in son durumu belli olacak. Trabzonspor, 5 Ocak'ta Galatasaray ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.






#Trabzonspor
#Sakatlık
#Stefan Savic
