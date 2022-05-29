Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruluyor

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek için ön eleme oynama hakkı elde eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden yürütürken, tüm planlamanın Şampiyonlar Ligi için yapıldığı öğrenildi. Bordo-mavililerde, Şampiyonlar Ligi’ne kalamama ihtimalinin bile dillendirilmediği ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın alternatifli listesi üzerinde çalışan bordo-mavili yöneticilerin transferleri yeni sezon kampına kadar yetiştirmeye çalıştıkları da ifade edildi.

Mali anlamda kulübü zorlayacak isimlerden de kaçınılacak

Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne kalmasının takıma getireceği ekonomik katkı da göz önüne alınırken yine de mali anlamda kulübü zorlayacak isimlerden de kaçınılacak. Hem bütçeyi zorlamayacak hem de hedeflere ulaştıracak futbolcular üzerinde yoğunlaşıldı. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi gibi bir vitrinde yer alınacak olması da transfer görüşmelerinde bordo mavililerin elini güçlendiriyor.

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Alternatifli liste üzerinde çalışılıyor

Trabzonspor’un kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında ilk sırada sol bek geliyor. Savunmanın sağını da güçlendirmek isteyen bordo-mavili takım, stopere de takviye yapmayı planlıyor. Yeni sezon öncesi en az 2 stoper alınmasının gündemde olduğu da ifade edildi.

Tatmin edici teklifler gelirse satılacaklar

Kaleci Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas gibi futbolculara tatmin edici teklifler gelir ve elden çıkarılırlarsa transfer politikasının buna göre yeniden şekilleneceği de ifade edildi.

Yabancı oyuncu sınırlamasını da göz önünde bulunduran bordo mavililerde sol bek pozisyonu için öne çıkan yerli adaylar Kasımpaşa’dan Eren Elmalı ile Altay’dan Kazımcan Karataş olarak dikkat çekiyor. Kanatlara da takviye yapmak isteyen bordo-mavili takımda Olimpiakos’tan Georgios Masouras, Real Betis’le sözleşmesi biten Cristian Tello ve Göztepe’den Halil Akbunar da yer alıyor.

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