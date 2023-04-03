Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde altyapıda yer alan genç futbolcu Süleyman Cebeci ile sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmış ve resmiyete dökmek için harekete geçmişti.

61saat'in haberine göre Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 4-3 kaybedilen Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan genç oyuncu tarafıyla yapılan görüşmede, menajeri oyuncusuna bazı Avrupa kulüplerinden teklifler olduğunu belirterek 6 milyon TL maaş istedi. Bordo-mavili yönetim ise bu talebi reddederek ücrette indirim yapılması gerektiğini belirtti.