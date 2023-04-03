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Spor

Genç yetenekle sözleşme imzalanacaktı menajeri kriz çıkardı

Trabzonspor'da altyapıda yer alan 20 yaşındaki Süleyman Cebeci'nin sözleşme uzatma sürecinde beklenmeyen bir pürüz çıktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:01 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
10 numara pozisyonunda oynayan Süleyman Cebeci, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 19 maçta 13 gol 9 asistle oynadı.

10 numara pozisyonunda oynayan Süleyman Cebeci, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 19 maçta 13 gol 9 asistle oynadı.

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde altyapıda yer alan genç futbolcu Süleyman Cebeci ile sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmış ve resmiyete dökmek için harekete geçmişti.


20 yaşındaki futbolcuyu Kayserispor maçı kadrosuna da dahil edilen bordo-mavililerde beklenmeyen bir olay yaşandı.


Menajeri kriz çıkardı

61saat'in haberine göre Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 4-3 kaybedilen Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan genç oyuncu tarafıyla yapılan görüşmede, menajeri oyuncusuna bazı Avrupa kulüplerinden teklifler olduğunu belirterek 6 milyon TL maaş istedi. Bordo-mavili yönetim ise bu talebi reddederek ücrette indirim yapılması gerektiğini belirtti.


Oyuncu tarafının önümüzdeki günlerde yeniden bir cevap vermesi beklenirken, süreç durma noktasına geldi. Trabzonsporlu taraftarlar ise bu gelişme karşısında futbolcu ve menajerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.


#Trabzonspor
#Süper Lig
#Süleyman Cebeci
#Menajer Krizi
41 dakika önce
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