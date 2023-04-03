10 numara pozisyonunda oynayan Süleyman Cebeci, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 19 maçta 13 gol 9 asistle oynadı.
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde altyapıda yer alan genç futbolcu Süleyman Cebeci ile sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmış ve resmiyete dökmek için harekete geçmişti.
20 yaşındaki futbolcuyu Kayserispor maçı kadrosuna da dahil edilen bordo-mavililerde beklenmeyen bir olay yaşandı.
61saat'in haberine göre Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 4-3 kaybedilen Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan genç oyuncu tarafıyla yapılan görüşmede, menajeri oyuncusuna bazı Avrupa kulüplerinden teklifler olduğunu belirterek 6 milyon TL maaş istedi. Bordo-mavili yönetim ise bu talebi reddederek ücrette indirim yapılması gerektiğini belirtti.
Oyuncu tarafının önümüzdeki günlerde yeniden bir cevap vermesi beklenirken, süreç durma noktasına geldi. Trabzonsporlu taraftarlar ise bu gelişme karşısında futbolcu ve menajerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.