|
Spor

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması

Trabzonspor, Giresunspor maçı kadrosuna alınmayan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:31 . 30/05/2023 Salı
DHA
İki isim Giresunspor maçında yer almayacak.

İki isim Giresunspor maçında yer almayacak.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı

Bordo-mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" denildi.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Giresunspor
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek