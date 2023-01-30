Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.