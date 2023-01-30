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Spor

Peres'in omzunda bağ yaralanması

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Bruno Peres hakkında açıklama yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:10 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakatlıktan dönen Bruno Peres, bu sezon 4 maçta süre almıştı.

Sakatlıktan dönen Bruno Peres, bu sezon 4 maçta süre almıştı.

Trabzonspor'da 6 ay aranın ardından 19. haftada oynanan Başakşehir maçında sahalara tekrar dönen tecrübeli sağ beki Bruno Peres, Hatayspor'a 2-1 mağlup olunan maçta sakatlanarak 72. dakikada yerini Larsen'e bırakmıştı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.



#Bruno Peres
#Trabzonspor
#Süper Lig
2 gün önce
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Peres'in omzunda bağ yaralanması
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