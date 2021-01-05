Trabzonspor'dan dikkat çeken transfer: Berat Özdemir KAP'a bildirildi

Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Berat Özdemir bu sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 13 resmi maça çıktı ve 3 gol attı.