Trabzonspor'dan dikkat çeken transfer: Berat Özdemir KAP'a bildirildi

Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Berat Özdemir bu sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 13 resmi maça çıktı ve 3 gol attı.
Trabzonspor, Berat Özdemir transferi için 2.5M€ bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun başka bir takıma transfer olması durumunda Gençlerbirliği'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20'si verilecek! https://t.co/3H57Czobzt
Trabzonspor, Berat Özdemir transferi için 2.5M€ bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun başka bir takıma transfer olması durumunda Gençlerbirliği'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20'si verilecek! https://t.co/3H57Czobzt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2021
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