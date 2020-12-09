Trabzonspor'dan ırkçılığa karşı anlamlı destek

Trabzonspor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in PSG ile oynadığı karşılaşmada mücadelenin 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması üzerine sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını değiştirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor Kulübü ırkçılığa karşı anlamlı bir destek verdi. Temsilcimiz Başakşehir'in PSG ile oynadığı karşılaşmada mücadelenin 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması üzerine sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını değiştirdi.
Bordo-mavililer görsellerini "No To Racism" yazısıyla değiştirerek, ırkçılığa karşı destek verdi.
PSG - Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılık
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.
"Maça çıkmama kararı aldık"
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.
Yorum