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Spor

Trabzonspor'dan Muhammed Cham'a özel klip: Beni seveni ben de severim

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic için futbolcunun fındık toplayıp balık tuttuğu klibi yayımladı.

17:37 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Muhammed Cham bordo-mavili formayla poz verdi.
Muhammed Cham bordo-mavili formayla poz verdi.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından "Beni seveni ben de severim." başlığıyla yayımlanan video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.


Klipte üzerindeki Trabzonspor tişörtüyle bir bahçede fındık toplayan Cham, kendisini fındığı toplaması için uyaran kişiye, "Fındığı bitirmek için beni mi beklediniz?" diye cevap verdi.


Daha sonra tekneyle Karadeniz'e açılan ve yanındaki balıkçıya "Haydi abi, haydi." diye seslenen Avusturyalı futbolcu, karşılığında "Muhammed biz seni 4 aydır bekliyoruz. Biraz da sen bizi bekle" yanıtını aldı.


Son olarak Papara Park'ta formasını giyerek sahayı gezen Cham, klibi "Beni seveni ben de severim" sözüyle tamamladı.






#Trabzonspor
#Muhammed Cham
#Süper Lig
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