Spor Trabzonsporlu Koita, Ukraynadan gelen çocuklara krampon hediye etti
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Trabzonsporlu Koita, Ukrayna'dan gelen çocuklara krampon hediye etti

Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Trabzonspor'un altyapısına gelen çocuklara krampon hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu Koita, Ukraynadan gelen çocuklara krampon hediye etti
Koita ve savaş mağduru Ukraynalı minik futbolcular

Geçtiğimiz süreçte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor'un da destek verdiği proje kapsamında Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 100'ü aşkın kafile Polonya'dan Trabzon'a gelmişti.

Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita ise, çocukların bazılarına krampon hediye etti.

Geleceğin futbolcu adayları da Koita'nın bu anlamlı hareketinden sonra teşekkür paylaşımlarında bulundu.

Öte yandan Koita'nın bu hamlesi kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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