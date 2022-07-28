Trabzonsporlu Koita, Ukrayna'dan gelen çocuklara krampon hediye etti

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Sivas’ta trafik rahatlayacak

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi’ne ulaştıracak olan stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesinde çalışmalar yüzde 65 seviyesine ulaştı.