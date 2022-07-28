Trabzonsporlu Koita, Ukrayna'dan gelen çocuklara krampon hediye etti

Geçtiğimiz süreçte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor'un da destek verdiği proje kapsamında Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 100'ü aşkın kafile Polonya'dan Trabzon'a gelmişti.
Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita ise, çocukların bazılarına krampon hediye etti.
Geleceğin futbolcu adayları da Koita'nın bu anlamlı hareketinden sonra teşekkür paylaşımlarında bulundu.
Öte yandan Koita'nın bu hamlesi kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Trabzonsporlu Fode Koita, savaş sebebiyle Ukrayna'dan Trabzonspor'un alt yapısına gelen çocuklara krampon hediye etti. pic.twitter.com/dhDIhKh4a3
Trabzonsporlu Fode Koita, savaş sebebiyle Ukrayna'dan Trabzonspor'un alt yapısına gelen çocuklara krampon hediye etti. pic.twitter.com/dhDIhKh4a3— SPOR (@yenisafakspor) July 28, 2022