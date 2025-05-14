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Trabzonsporlu yıldız sakatlandı: Kupa finaline devam edemedi

Trabzonsporlu yıldız sakatlandı: Kupa finaline devam edemedi

21:5214/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor'un Ukraynalı savunma oyuncusu Batagov, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.


Bordo-mavililerin Ukraynalı futbolcusu Batagov mücadeleye devam edemedi. Genç futbolcu Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı.


Adalesinde ağrı hisseden Batagov sahadan sedyeyle ayrıldı. Ukraynalı savunma oyuncusunun yerine Lundstram dahil oldu.




#Trabzonspor
#Arseniy Batagov
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