Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Ankara’ya hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’da maç kafilesinde 20 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Baniya ve Visca’nın yanı sıra milli takımlarında Afrika Uluslar Kupası’na giden Oulai ve Onuachu da forma giyemeyecek.