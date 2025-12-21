Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da 7 eksik

Trabzonspor'da 7 eksik

16:1421/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bordo-mavililer maç öncesi son idmanını yaptı.
Bordo-mavililer maç öncesi son idmanını yaptı.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Baniya, Visca, Oulai ve Onuachu başkent kafilesinde yer almadı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Ankara’ya hareket etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor’da maç kafilesinde 20 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Baniya ve Visca’nın yanı sıra milli takımlarında Afrika Uluslar Kupası’na giden Oulai ve Onuachu da forma giyemeyecek.


Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği maçı kafilesinde yer alan 20 futbolcu şöyle:


Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan.








#Süper Lig
#Trabzonspor
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, başvuru şartları açıklandı mı, kimlere nasıl verilecek?