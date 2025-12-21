Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gençlerbirliği'nin golcüsü Trabzonspor maçında yok

Gençlerbirliği'nin golcüsü Trabzonspor maçında yok

11:0621/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
M’Baye Niang, Genlerbirliği formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol atıp 2 asist kaydetti.
M’Baye Niang, Genlerbirliği formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol atıp 2 asist kaydetti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Başkent ekibinde M’Baye Niang, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta programında yarın Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara’da karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Gençlerbirliği, ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 1 puan aldı. Kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Bodrum FK’yi 3-2 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki ekip, ligde istikrar yakalamayı hedefliyor.


Başkent temsilcisinde önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezası nedeniyle M’Baye Niang, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Süper Lig’de son olarak 15 Mayıs 2021’de karşı karşıya geldi. O mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.






#Gençlerbirliği
#Trabzonspor
#M’Baye Niang
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL soru ve cevap anahtarları açıklandı mı? MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?