Gençlerbirliği'nin golcüsü Trabzonspor maçında yok

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Başkent ekibinde M’Baye Niang, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta programında yarın Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ankara’da karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Gençlerbirliği, ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa ile deplasmanda golsüz berabere kalarak 1 puan aldı. Kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Bodrum FK’yi 3-2 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki ekip, ligde istikrar yakalamayı hedefliyor.
Başkent temsilcisinde önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezası nedeniyle M’Baye Niang, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Süper Lig’de son olarak 15 Mayıs 2021’de karşı karşıya geldi. O mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.