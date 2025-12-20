Yeni Şafak
Gençlerbirliği'nde Trabzonspor mesaisi

17:1920/12/2025, السبت
AA
Metehan Mimaroğlu da idmanda yer aldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.


Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, soğuma koşusuyla idmanı tamamladı.


Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı, Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak, eski başkanlardan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.


Antrenmanın ardından bazı taraftarlar, Metin Diyadin'e başarı dileklerinde bulunarak çiçek takdim etti.






