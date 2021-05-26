Trabzonspor'un kadro değeri 46 milyon TL arttı

Futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euroluk artış oldu. 5 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor’da, 11 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyon eurodan 19 milyon euroya çıkardı.

8 oyuncu değerini yükseltti

Trabzonspor’da 3 milyon euro fark ile değeri en çok artan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, değerini 16 milyon eurodan 19 milyon euroya, Bakasetas 6.5 milyon eurodan 7 milyon euroya, Ekuban 6.5 milyon eurodan 7 milyon euroya, Vitor Hugo 5 milyon eurodan, 5.5 milyon euroya, Edgar Ie 4.2 milyon eurodan 4.8 milyon euroya, Berat Özdemir 3.3 milyon eurodan 3.5 milyon euroya, Serkan Asan 2.8 milyon eurodan 3 milyon euroya, Yusuf Sarı 1.2 milyon eurodan 1.8 milyon euroya yükseltti.

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11 isim değerimi korudu

Bordo-mavili takımda 11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5 milyon euro, Djaniny 5 milyon euro, Flavio 2 milyon euro, Hüseyin Türkmen 1.4 milyon euro, Erce Kardeşler 400 bin euro ve genç oyuncular Arda Akbulut 250 bin euro, Hakan Yeşil 100 bin euro, Faruk Can Genç 100 bin euro, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ile Süleyman Cebeci ise 50’şer bin euroluk değerlerini korudu.

5 futbolcu değer kaybı yaşadı

Trabzonspor’da 5 oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin euroluk düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme’nin değeri 5.5 milyon Euro’dan 5 milyon euroya, Abdulkadir Parmak’ın değeri 3.8 milyon eurodan 3 milyon euroya, Yunus Mallı’nın değeri 2.2 milyon eurodan 1.9 milyon euroya, Trondsen’in değeri 750 bin eurodan 700 bin euroya ve genç oyuncu Safa Kınalı’nın değeri ise 200 bin eurodan 175 bin euroya geriledi.