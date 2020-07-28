TRANSFER

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Guelor Kanga elden kaçtı

Trabzonspor taraftarının 'alınsın' dediği futbolcu elden kaçtı

Trabzonspor'da herkes Çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası finaline kilitlenirken transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yeni sezon yapılanmasına dair takıma takviye hazırlığı içerisinde olan bordo mavililerde taraftarların sosyal medyada sürekli alınması yönünde görüş belirttiği bir isim elden kaçtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Guelor Kanga, Sparta Prag'ın en etkili futbolcularından biri olarak gösteriliyordu.

Guelor Kanga, Sparta Prag'ın en etkili futbolcularından biri olarak gösteriliyordu.

Trabzonspor'un yeni sezon yapılanması içerisinde transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde bu kapsamda birçok isimle görüşmeler yapılırken taraftarların 'alınmalı' yönünde görüş belirttiği bir isim elden kaçtı.

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi elemeleri kapsamında oynanan Sparta Prag maçlarında oldukça beğenilen ve sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle kadroya katılması istenen Guelor Kanga, Trabzonspor'dan somut adımlar atılmaması sebebiyle eski takımı Kızılyıldız'la büyük ölçüde anlaştı.

MozzartSport'un haberine göre Sırp Ligi'nin dev takımıyla 300 bin Euro imza parasına anlaşan Kanga'nın yıllık 500 bin Euro gelir elde edeceği ve kontratının 3 yıl olacağı belirtildi.

Kanga, Sparta Prag formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 31 gol atmış ve 16 da asist yapma başarısı göstermişti.

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