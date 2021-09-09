Spor Transfer dönemi bitti İşte Süper Ligin en değerli 10 futbolcusu
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Transfer dönemi bitti: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu

Transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig’de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Transfer dönemi bitti: İşte Süper Ligin en değerli 10 futbolcusu
Pjanic'in transferi büyük ses getirdi.

Türkiye’de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu. Birçok yıldız futbolcu Türkiye’ye gelirken takımlar geleceklerine yönelik de transfer çalışmalarını yürüttü.

Transfer penceresinin tamamlanmasının ardından Süper Lig’de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu. Transfermarkt’ın verileri göre, Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic 20 milyon euro ile listenin zirvesinde yer aldı.

Pjanic'i 19 milyon euro ile Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır takip etti. Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır 14 milyon euro ile 4. sırada gösterildi. Galatasaray’ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal’ın da piyasa değerlerinin 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:

  • 1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon euro
  • 2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon euro
  • 3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon euro
  • 4 - Altay Bayindir (23) - Fenerbahçe - 14 milyon euro
  • 5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon euro
  • 6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon euro
  • 7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon euro
  • 8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon euro
  • 9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon euro
  • 10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon euro

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