Transferin gözde ismi Orkun Kökçü kararını verdi: İmzayı atıyor

Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

"Beşiktaş forması giymek isterim"

Orkun Kökçü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'ye olası transferi durumunda Beşiktaş'ı tercih edeceğini söylemişti. Genç oyuncu, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. İleride tabii ki Beşiktaş'ta oynamak isterim. Bu profesyonel bir durum ve zaman ne olacağını gösterecek. Profesyonel oyuncularız. Galatasaray da büyük takım tabii ki ama Beşiktaş olursa daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

"Ben Türk'üm"

Milli takım tercihi hakkındaki soruya da cevap veren Orkun Kökçü, "Ben Türk'üm ve Milli Takım için Türkiye'yi seçtim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye'den destek görmedim ama birilerinden destek görmek için bu tercihi yapmadım. Türk'üm ve öyle de kalacağım" demişti.