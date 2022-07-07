Spor Transferini duyurdular
TRANSFER

Transferini duyurdular

Partizan, Trabzonspor'da kamp kadrosuna dahil edilmeyen Diabate'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferini duyurdular
Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Diabate, 34 maçta 6 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

Trabzonspor'un 2020-21 sezonu başında Leicester City'den 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna dahil ettiği 26 yaşındaki Fousseni Diabate, Partizan yolcusu oluyor.

Transfer olduğu sezon, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçtikten kısa bir süre sonra kadro dışı bıraktığı Malili kanat, sezonu Göztepe'de tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon kamp kadrosuna dahil edilmeyen futbolcu bu sefer de Giresunspor'a kiralanmış ve sezonu orada geçirmişti.

Sözleşmesinde son yıla giren ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yine kamp kadrosuna dahil etmediği futbolcu, Trabzonspor ile yol ayrımına geldi.

Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, 'kendinize kulüp bulun' dediği ve kamp kadrosuna dahil etmediği futbolculardan Diabate ile sözleşme fesih yoluna gitti. Gelen bilgilere göre Trabzonspor bu fesih karşılığında herhangi bir ücret ödemeyecek. Malili futbolcu ise Partizan'a imza atacak. Partizan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yerel saatle 15.00'te yeni futbolcumuzu tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

  • Diabate, Trabzonspor formasıyla sadece 7 maça çıkmıştı.

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