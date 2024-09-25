EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Trendyol 1. Lig 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

23:2025/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:


Trendyol 1.Lig’in 7. haftasında görev alan hakemler kim, hangi maçı hangi hakem yönetecek?

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Yasin Kol


28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

19.00 Boluspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu


29 Eylül Pazar:

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar

19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan


30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu




#Trendyol 1. Lig
#TFF
#MHK

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi