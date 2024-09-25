Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Trendyol 1.Lig’in 7. haftasında görev alan hakemler kim, hangi maçı hangi hakem yönetecek?
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Yasin Kol
16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
19.00 Boluspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Alper Akarsu
16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Erkan Özdamar
19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor: Muhammet Ali Metoğlu