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Spor

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler de belli oldu. Açılış karşılaşması olan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinde Mehmet Türkmen düdük çalacak.

16:54 - 28/08/2024 Çarşamba
DHA
Mehmet Türkmen
Mehmet Türkmen

Süper Lig'in 4. haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.


Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:


CUMA

21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen


CUMARTESİ

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan


19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın


21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy


21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam


PAZAR

19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır


19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan


21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu


21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın

#Süper Lig
#Hakemler
#Futbol
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