Süper Lig'in 4. haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle: