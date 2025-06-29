TRT 1 canlı yayınında bu akşam saat 19.00'da PSG ile İnter Miami mücadelesi futbol meraklılarını ekrana kilitleyecek. 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası son 16 turunda Paris Saint Germain (PSG) ile Messi'li İnter Miami kozlarını paylaşacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek mücadeleyi Tabii platformu üzerinden tablet ve mobil cihazlardan da izlemek mümkün olacak. İşte PSG-İnter Miami maçı TRT 1 canlı izleme linki.





PSG-İNTER MİAMİ MAÇI TRT 1'DE

Saat 19.00'da başlayacak PSG-İnter Miami mücadelesi TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı güncel TRT 1 frekans ayarları ile de uydu ayarı yaparak izlemek mümkün.

TRT FREKANS AYARLARI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.

11'LER BELLİ OLDU

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Kvaratskhelia, Barcola.

Inter Miami: Ustari, Alba, Falcon, Allen, Weigandt, Segovia, Busquets, Redondo, Allende, Suarez, Messi.









PSG - İNTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?