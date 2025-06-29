TRT 1 canlı yayınında 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. PSG ile İnter Miami bu akşam saat 19.00'da turnuvanın son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin şifresiz canlı izleyebileceği mücadele TRT 1 kanalından ve Tabii platformları üzerinden naklen yayınlanacak. Gecenin bir diğer mücadelesi ise saat 23.00'da Flamengo-Bayern Münih arasında oynanacak. İşte 29 Haziran 2025 PSG-İnter Miami maçı TRT 1 canlı yayını izleme ekranı.
TRT 1 canlı yayınında bu akşam saat 19.00'da PSG ile İnter Miami mücadelesi futbol meraklılarını ekrana kilitleyecek. 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası son 16 turunda Paris Saint Germain (PSG) ile Messi'li İnter Miami kozlarını paylaşacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek mücadeleyi Tabii platformu üzerinden tablet ve mobil cihazlardan da izlemek mümkün olacak. İşte PSG-İnter Miami maçı TRT 1 canlı izleme linki.
PSG-İNTER MİAMİ MAÇI TRT 1'DE
Saat 19.00'da başlayacak PSG-İnter Miami mücadelesi TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı güncel TRT 1 frekans ayarları ile de uydu ayarı yaparak izlemek mümkün.
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.
11'LER BELLİ OLDU
PSG - İNTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda PSG ile Inter Miami arasındaki maç, 29 Haziran 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 19:00’da başlayacak. Maç, Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak ve dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Türkiye’de bu dev karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.