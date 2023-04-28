Tuchel sinir krizi geçirdi: Direği kırdı

Tuchel'in kontrolü kaybettiği anların fotoğrafları paylaşıldı.
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Almaya Kupası'ndan elenen ve ligde de ikinci sırada yer alan Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel'in idmandaki sinirli halleri dikkati çekti.
Oyuncuların antrenman performansından memnun olmayan 49 yaşındaki teknik adam, çalışma sırasında adeta çılgına döndü. Futbolculara istediklerine yaptıramayan Tuchel, sinirini idman ekipmanından çıkardı. Alman çalıştırıcının yardımcılarıyla tartıştığı sırada slalom direğini eline alarak kırdığı görüldü.
Bayern Münih'in başında 7 maça çıkan ve sadece 2 galibiyet alabilen Tuchel'in takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.