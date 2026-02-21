Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

12:3321/02/2026, Cumartesi
IHA
İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik
İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Süper Lig’in 23. haftasında saat 20.00’de TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.






#Süper Lig
#Konyaspor
#Galatasaray
#Davut Dakul Çelik
