Süper Lig’in 23. haftasında saat 20.00’de TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.