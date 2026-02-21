Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.
Süper Lig’in 23. haftasında saat 20.00’de TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.