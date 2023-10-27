TÜMOSAN Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor yeni hocasını buldu. Yeşil-beyazlı ekip, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Son olarak Giresunspor'da görev yapan 51 yaşındaki hoca, sezon sonuna kadar TÜMOSAN Konyaspor'da görev yapacak. Hakan Keleş, Giresunspor'da 1.43 puan ortalaması yakalamıştı.