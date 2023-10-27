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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi

TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
18:29 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 18:40 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hakan Keleş son olarak Giresunspor'da görev yapmıştı.

Hakan Keleş son olarak Giresunspor'da görev yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor yeni hocasını buldu. Yeşil-beyazlı ekip, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.


Son olarak Giresunspor'da görev yapan 51 yaşındaki hoca, sezon sonuna kadar TÜMOSAN Konyaspor'da görev yapacak. Hakan Keleş, Giresunspor'da 1.43 puan ortalaması yakalamıştı.


Bu süreçte Keleş, 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.


#TÜMOSAN Konyaspor
#Hakan Keleş
#Süper Lig
16 saat önce
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