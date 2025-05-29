TÜMOSAN Konyaspor’da Olağan Genel Kurul toplantısı ertelendi

TÜMOSAN Konyaspor’da 29 Mayıs tarihinde yapılması için karar alınan Olağan Genel Kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Konya Büyükşehir Stadyumundaki toplantı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran 2025 Cuma gününe ertelendi.

Toplantının ertelenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bizim yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bunu aslında bir önceki açıklamalarımızda da söylemiştik. Sürecimizle ilgili önümüzdeki genel kurulda daha detaylı ve uzun açıklama yapacağız. Bugün geldiğimiz noktada çoğunluk sağlanamadı, genel kurulumuz 13 Haziran’a ertelenmiş durumda" dedi.