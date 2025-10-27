Türk futbolunda büyük endişe: Bu ekonomi kaderine terk edilemez!

Türk futbolunda Pazartesi sabahından bu yana hakemlerin bahis hesaplarının olması ve bazılarının bahis hesaplarını aktif olarak kullanması bilgisi sebebiyle büyük bir şok yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, soruşturmanın devam ettiğini belirtmiş ve futbolun tüm paydaşlarını uyarmıştı.

Bahis oynadıkları tespit edilen hakemlerle ilgili bilgilerin soruşturma sürecindeki detayların netleşmesi sonrasında açıklanması beklenirken akşam saatlerinde ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşkına çevirdi. O bilgiye göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bir bahis sitesine üyeliği bulunuyor. Gündoğdu cephesi bu bilgiyle ilgili olarak sessizliğini koruyor.

Kamuoyu, yaşanan gelişmelerin ışığında bahis üzerinden elde edilen ekonomi konusunda yetkilileri uyarıyor. Oynanan bahisler üzerinden kazanılan paranın ne kadar olduğu ve bu paranın nerelerde kullanıldığı bilinmiyor. Soruşturma sürecinde bu ekonominin Türkiye dışına çıkartılmasına engel olmak için yetkililerin de özenli bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Öte yandan bahis soruşturmasını yürüten Başsavcılık yaptığı açıklamada hakemlerin bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık kayıtları inceleme altına aldıklarını aktardı.

Başsavcılığın inceleme altına aldıkları şöyle ;

• MASAK raporları

• HTS kayıtları

• Yurt içi ve yurt dışı bahis sitesi abonelik kayıtları

• Bahis oynandığına dair kayıtlar

• Tanık beyanları



