Türk futbolunda şoke eden bir gelişme daha: Bahis hesabı ortaya çıktı

Türk futbolundaki bahis skandalına dair şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olduğu ortaya çıktı.
Türk futbolu tarihinin en büyük skandallarından biriyle çalkalanıyor. TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı belirlendi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında, kısa süre içerisinde disiplin sevklerinin gerçekleşeceği ve bu isimlerin gereken cezayı alacağını açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Umut Eken'in X platformu üzerinden paylaştığı habere göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis sitesinde hesabı olduğu tespit edildi.
Ferhat Gündoğdu'ya ait bilgilerin bir bahis sitesine girildiği ve telefon numarası ile e-posta adresini verdiği görüntülerin ortaya çıktığı paylaşıldı.