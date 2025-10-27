Türk futbolunda şoke eden bir gelişme daha: Bahis hesabı ortaya çıktı

Türk futbolundaki bahis skandalına dair şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabının olduğu ortaya çıktı.

1 /5 Türk futbolu tarihinin en büyük skandallarından biriyle çalkalanıyor. TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı belirlendi.

2 /5 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında, kısa süre içerisinde disiplin sevklerinin gerçekleşeceği ve bu isimlerin gereken cezayı alacağını açıkladı.

3 /5 Bu gelişmelerin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

4 /5 Gazeteci Umut Eken'in X platformu üzerinden paylaştığı habere göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis sitesinde hesabı olduğu tespit edildi.