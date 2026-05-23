Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Doğuş Özdemiroğlu, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte yazılan hikaye devam ediyor. Doğuş Özdemiroğlu ile yeni sezonda da omuz omuza" ifadelerine yer verildi.
Başkent ekibindeki ilk sezonunda takım kaptanlığı da yapan 30 yaşındaki milli sporcu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30 maça çıktı ve 348 sayı üretti.
