Türkiye FIFA sıralamasında yükselişe geçti: 8 yıl sonra aynı başarı

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçların ardından dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.





FIFA’nın Kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, topladığı 1.582 puanla bir sıra ilerleyerek 25. basamağa yerleşti.

2017 yılındaki son benzer başarı, teknik direktör Fatih Terim döneminde gelmişti. O tarihten bu yana farklı kadrolarla yenilenen A Millî Takım, FIFA listesinde yeniden aynı seviyeye ulaşarak uzun süredir hedeflenen çıkışı yakalamış oldu.





KASIM MAÇLARI SIRALAMAYI ETKİLEDİ

Kasım ayında oynanan karşılaşmalar Türkiye'nin puan hanesine olumlu yansıdı. A Millî Takım, Bursa’da Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek eleme grubunda avantaj elde etti. Ardından dünya sıralamasının zirvesindeki İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalınması, puan değerini artıran bir diğer kritik sonuç oldu.

PLAY-OFF'A İDDİALI GİRİŞ

Bu yükseliş, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turuna daha özgüvenli bir şekilde girmesini sağlıyor. Ay-Yıldızlılar, hem elde ettiği puanlarla hem de ortaya koyduğu oyunla, turnuva yolunda yarışın iddialı ekiplerinden biri olmayı sürdürüyor.











