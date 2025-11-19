A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında lider İspanya ile karşı karşıya geldi. La Cartuja Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.





PLAY-OFF TURUNDAYIZ

Türkiye 13 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası için play-off etabında oynamaya hak kazandı. Lider bitiren İspanya direkt Dünya Kupası'na katıldı.

Milli Takım'ın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ile 54. dakikada Salih Özcan kaydetti. Kaleci Altay Bayındır karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı. İspanya'nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ile 62. dakikada Mikel Oyarzabal attı.





RAKİPLER BELLİ OLDU

Play-off etabı yarı finali için gerçekleşecek olan kura çekimine ay-yıldızlılar, 1. torbadan katılacak .





Türkiye'nin yarı finaldeki rakipleri şu şekilde; "Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya."





Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026'da, finaller ise bu tarihten beş gün sonra oynanacak. Ev sahibi şehirler, 19 Aralık 2025'e kadar duyurulacak.









İSPANYA - TÜRKİYE İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4' Uzun pasta topla buluşan Marc Cucurella'nın sol çizgiden içeri çevirdiği yerden ortasında Fabian Ruiz'in ıska geçtiği topu önünde bulan Dani Olmo altıpastan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

20' Sağ kanatta Marcos Llorente, Yeremy Pino ile girdiği verkaç sonrası ceza sahası sağ çizgiden içeri çevirdiği ortasında ön direkte Mikel Oyarzabal'ın yaptığı gelişine vuruş üstten auta gitti.

31' Orkun Kökçü'nün kafa vuruşu ile uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Dani Olmo ceza sahası dışından gelişine sert bir vole ile yaptığı vuruşta son anda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

34' Milli takımımız Orkun Kökçü ile gole yaklaştı. Orkun Kökçü ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği yerden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Unai Simon'da kaldı.

42' Millilerimiz, Deniz Gül'ün attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakaladık. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz'in dokunduğu topta savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Gül'ün altpasta yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARI

50' Milli takımımız İrfan Can Kahveci ile gole yaklaştı! Orkun Kökçü'nün şık ara pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla yerden plase vuruşu kaleci Unai Simon'da kaldı.

54' Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan dışa doğru gönderdiği ortasında Orkun Kökçü'nün göğsüyle indirdiği pasında Salih Özcan ceza sahası yayından gelişine yerden vuruşunda topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

62' Pino'nun kontrol edemediği topta Çağlar Söyüncü'nün ters vuruşunda Pino'nun önünde kaldı. Altıpasta yaptığı vuruşta son anda Merih Demiral çizgiden çıkarmasına rağmen Söyüncü'ye çarpan top şansız olarak Mikel Oyarzabal'ın önünde kaldı ve topu boş kaleye gönderdi: 2-2.

72' Mert Müldür'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği yerden sert şutunda kaleci Unai Simon iki hamlede sahip oldu.





İSPANYA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU





İSPANYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

İspanya - Türkiye maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





DENİZ GÜL VE SALİH ÖZCAN İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

A Milli Futbol Takımı’nın İspanya karşısındaki gollerini kaydeden Deniz Gül ve Salih Özcan, milli forma atlında ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Daha önce 4 maçta kısa süreler görev alan 21 yaşındaki Deniz Gül, ilk 11’de oynadığı ilk maçında golle tanıştı.





Genç golcü, 42’nci dakikada skora denge getiren golü kaydetti. İspanya karşısında 27’nci milli maçına çıkan Salih Özcan da ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Salih, 54’üncü dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle, Ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.



