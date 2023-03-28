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Spor

Şimdi sıra Hırvatistan'da

11 ilimizi yıkan depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, 6 Şubat’tan sonra ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak. Milli Takım’da hedef Bursa’da oynanacak maçta Hırvatistan’ı mağlup edip 2’de 2 yaparak milletimizin yüzünü biraz olsun güldürebilmek.

Haber Merkezi
10:35 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında bugün Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.


Milletimizin yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunurken, grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip. Hırvatistan’ı da mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefleyen Ay-yıldızlılar, böylece 6 Şubat’taki depremlerle yasa boğulan milletimizin yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor. Afetin ilk gününden beri deprem bölgesine giden ve yardım çağrılarında bulunan futbolcularımız da, Hırvatistan’ı yenerek galibiyeti depremzedelere armağan etmek istediklerini belirtiyor.


İlk iki direkt katılacak

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Avrupa Şampiyonası ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek.


Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

TÜRKİYE:
Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
HIRVATİSTAN:
Livakovic, Gvardiol, Sutalo, Sosa, Juranovic, Kovacic, Luka Modric, Brozovic, Kramaric, Perisic, Petar Musa



#Türkiye
#Hırvatistan
#EURO2024
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