A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında bugün Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunurken, grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip. Hırvatistan’ı da mağlup ederek 2’de 2 yapmayı hedefleyen Ay-yıldızlılar, böylece 6 Şubat’taki depremlerle yasa boğulan milletimizin yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor. Afetin ilk gününden beri deprem bölgesine giden ve yardım çağrılarında bulunan futbolcularımız da, Hırvatistan’ı yenerek galibiyeti depremzedelere armağan etmek istediklerini belirtiyor.