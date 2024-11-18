Türkiye ile Karadağ 6. randevuda

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Antalya'da yapılan maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti. Ay-yıldızlı ekibin, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Eleme grubunda aynı yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.