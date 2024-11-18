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Türkiye ile Karadağ 6. randevuda

Türkiye ile Karadağ 6. randevuda

11:4418/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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A Milli Takım rakibini yenerse A Ligi'ne yükselecek.
A Milli Takım rakibini yenerse A Ligi'ne yükselecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında 19 Kasım'da karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.


Son maç Türkiye'nin


Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile son maçını Samsun'da oynadı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.


İlk maç 2016'da


İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Antalya'da yapılan maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı. Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti. Ay-yıldızlı ekibin, rakibiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynadığı maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Eleme grubunda aynı yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.




#A Milli Futbol Takımı
#Karadağ
#UEFA Uluslar Ligi

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