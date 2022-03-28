Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden iki ülke, Türkiye ve İtalya Konya'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadelede Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarın Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.