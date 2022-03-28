Spor Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek
FUTBOL FUTBOL

Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'e dramatik şekilde kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Kuzey Makedonya karşısında aldığı sürpriz yenilgi ile Dünya Kupası finalleri şansını kaybeden İtalya, Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgi olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek
Enea Jorgji

2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden iki ülke, Türkiye ve İtalya Konya'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadelede Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre yarın Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

A Milli Futbol Takımı İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak
SPOR
A Milli Futbol Takımı İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak

Stefan Kuntz: “Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum”
SPOR
Stefan Kuntz: “Türkiye ile bir çok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum”
İki tane Boğazköprüsü yapılabilir

İki tane Boğaz
köprüsü yapılabilir

​Antalya Havalimanı Projesi'nde ilk kira ödendi.
Kocaelide ilginç olay

Kocaeli'de ilginç olay

Herkesi şaşkına çevirdi: Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı.
Putin taktik değiştirdi

​​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia.

​Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri.

​Sualtı Savunma Timleri müdahale ediyor.
Son anda kurtarıldı

Son anda kurtarıldı

Yürekleri ağza getiren olay: Belediye personeli tesadüfen gördü.

​Rus askerlerini korkutacak görüntü.

Yanlış beyanda bulunana yüklü ceza yolda.

​Rusya'dan İstanbul'daki müzakereler için yeni açıklama.

Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı.

​Türk ordusu 'Volkan' ile vurmaya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.