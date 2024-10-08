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Türkiye – Karadağ maçının hakemi belli oldu

Türkiye – Karadağ maçının hakemi belli oldu

12:448/10/2024, Salı
DHA
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Daniele Chiffi
Daniele Chiffi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta Karadağ ile Samsun’da oynayacağı karşılaşmanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Chiffi oldu.


UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Chiffi yönetecek.


Daniele Chiffi’nin yardımcıları Alessio Berti ve Luigi Rossi olurken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.





#Türkiye
#Karadağ
#Uluslar Ligi

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