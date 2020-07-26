ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası finali seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu sona erdi. Artık en çok merak edilen konu Türkiye Kupası'nın sahibinin kim olacağı. Trabzonspor ile Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadelenin seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasını sınırlı sayıda seyirciyle yapmasının ardından final mücadelesinin de aynı şekilde oynanması gündeme geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de uzun süredir hiçbir futbol maçına seyirci alınmıyor.

Türkiye'de uzun süredir hiçbir futbol maçına seyirci alınmıyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu sona erdi. Artık en çok merak edilen konu Türkiye Kupası'nın sahibinin kim olacağı. Trabzonspor ile Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadelenin seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasını sınırlı sayıda seyirciyle yapmasının ardından final mücadelesinin de aynı şekilde oynanması gündeme geldi.

Trabzonspor-Alanyaspor final maçı seyircisiz mi oynanacak?
Yeni Şafak

Trabzonspor-Alanyaspor final maçı seyircisiz mi oynanacak?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu sona erdi. Artık en çok merak edilen konu Türkiye Kupası'nın sahibinin kim olacağı. Trabzonspor ile Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadelenin seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasını sınırlı sayıda seyirciyle yapmasının ardından final mücadelesinin de aynı şekilde oynanması gündeme geldi.

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