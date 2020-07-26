Türkiye Kupası finali seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu sona erdi. Artık en çok merak edilen konu Türkiye Kupası'nın sahibinin kim olacağı. Trabzonspor ile Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadelenin seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasını sınırlı sayıda seyirciyle yapmasının ardından final mücadelesinin de aynı şekilde oynanması gündeme geldi.
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