|
Spor

Türkiye Kupası maçında penaltıyı atma tartışması

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda oynanan Galatasaray - Bandırmaspor maçında yaşanan gerginlik ilk yarıya damga vurdu. Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı sonrası kimin kullanacağı konusunda Tete ile Barış Alper Yılmaz arasında tartışma yaşandı.

21:41 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 21:55 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz - Tete
Barış Alper Yılmaz - Tete

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Bandırmaspor'u ağırladı.


Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 40. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışından önce iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.


Tete - Barış Alper arasında neler yaşandı?

Hakem penaltı noktasını gösterdikten sonra Brezilyalı oyuncu Tete, topu penaltı noktasına koyup penaltıyı kullanmak istedi. Daha sonra Barış Alper Yılmaz topu alıp kendisinin atacağını söyledi. Kulübeye işaret yapan Tete, topu alıp penaltıyı kullandı.


Topun başına geçen Brezilyalı topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. Gol sonrası Barış Alper Yılmaz sevince katılmadı.

İkili arasında yaşanan o anlar;







#Galatasaray
#Bandırmaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün Miraç Kandili... Kandilimiz mübarek olsun! En güzel, anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları 2024