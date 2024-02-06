Türkiye Kupası maçında penaltıyı atma tartışması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Bandırmaspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 40. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışından önce iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.
Tete - Barış Alper arasında neler yaşandı?
Hakem penaltı noktasını gösterdikten sonra Brezilyalı oyuncu Tete, topu penaltı noktasına koyup penaltıyı kullanmak istedi. Daha sonra Barış Alper Yılmaz topu alıp kendisinin atacağını söyledi. Kulübeye işaret yapan Tete, topu alıp penaltıyı kullandı.
Topun başına geçen Brezilyalı topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. Gol sonrası Barış Alper Yılmaz sevince katılmadı.