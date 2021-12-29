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Türkiye Kupası'nda çılgın maç: Yunus Akgün mücadeleye damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, Ankaraspor’u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mücadeleye son haftaların formda ismi Yunus Akgün damga vurdu

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Haber Merkezi İHA
Türkiye Kupasında çılgın maç: Yunus Akgün mücadeleye damga vurdu
Yunus Akgün, Süper Lig'deki iyi formunu kupa maçında da devam ettirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Mücadelede Adana Demirsporlu Yunus Akgün yaptığı 3 asistle yıldızlaştı. Genç oyuncu sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

  • Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 6 gol attı 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

Maçtan dakikalar;

11. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus’un ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akıntola, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

14. dakikada sağ kanattan Enes’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Şahin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

30. dakikada Ankaraspor’un kazandığı köşe atışında kaleci Vedat’ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu Furkan ceza sahasına doldurdu, Recep meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattıktan sonra sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

45 1. dakikada Ankaraspor’dan Enes’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Metehan’ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.
53. dakikada Metehan’ın uzaktan sert şutunda kaleci Metin topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.

57. dakikada Yunus’un ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sinan’ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

67. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı korner atışını Yunus kullandı, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet’in kafa şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

89. dakikada sağdan Yunus’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Metehan’ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
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