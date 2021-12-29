Türkiye Kupası'nda çılgın maç: Yunus Akgün mücadeleye damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Mücadelede Adana Demirsporlu Yunus Akgün yaptığı 3 asistle yıldızlaştı. Genç oyuncu sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
- Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 6 gol attı 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
Maçtan dakikalar;
11. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus’un ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akıntola, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
14. dakikada sağ kanattan Enes’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Şahin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
30. dakikada Ankaraspor’un kazandığı köşe atışında kaleci Vedat’ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu Furkan ceza sahasına doldurdu, Recep meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattıktan sonra sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2
45 1. dakikada Ankaraspor’dan Enes’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Metehan’ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.
53. dakikada Metehan’ın uzaktan sert şutunda kaleci Metin topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.
57. dakikada Yunus’un ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sinan’ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
67. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı korner atışını Yunus kullandı, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet’in kafa şutunda top ağlarla buluştu. 2-2
89. dakikada sağdan Yunus’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Metehan’ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
GOL | 🔵 Adana Demirspor 1 🆚 0 Ankaraspor 🔵
⚽️ Akintola 10' pic.twitter.com/qPF4jphkvl
GOL | 🔵 Adana Demirspor 1 🆚 0 Ankaraspor 🔵
Adana Demirspor 2-2 Ankaraspor
⚽️67' Samet Akaydın pic.twitter.com/62Ou687Vmx
Adana Demirspor 2-2 Ankaraspor
Adana Demirspor 3-2 Ankaraspor
89' Metehan ⚽ pic.twitter.com/EoxQemuTl8
Adana Demirspor 3-2 Ankaraspor