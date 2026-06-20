TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI TRT 1 İZLE || Türkiye - Paraguay maçı hangi kanalda şifresiz? İşte TRT frekans bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, gözler A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi. D Grubu'ndaki ikinci maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, son 32 turu umutlarını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Millî Futbol Takımı ile Paraguay Millî Futbol Takımı arasındaki mücadele, 19 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Paraguay karşısında çıkış arıyor. Ay-Yıldızlılar, üç puan alarak gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Güney Amerika temsilcisi Paraguay ise gruptaki ikinci sınavında sürpriz peşinde olacak. Mücadelede alınacak sonuç, D Grubu'ndaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI İZLE

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A MİLLİ TAKIM'DA EKSİK YOK

İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

DÜDÜK EL SALVADORLU HAKEMDE

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürmesi öngörülüyor.







