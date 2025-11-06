UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Hollanda devi Ajax'ı Victor Osimhen'in 3 golüyle 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 13 sene sonra ilk kez üst üste 3. Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti. Bu kritik galibiyetin hemen ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, UEFA Ülke Puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte güncel son durum.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları oynandı. Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) attı. Galatasaray 13 sene sonra üst üste 3. galibiyetini aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 sene sonra ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Şampiyonlar Ligi’nde sezonun 4. haftasının sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?
İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından oluşan güncel ülke puanı:
6. Hollanda - 63.867
7. Portekiz - 60.466
8. Belçika - 56.550
10. Çekya - 42.300
11. Yunanistan - 39.312
12. Polonya - 38.375