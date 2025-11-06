Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın Ajax'ı devirmesiyle UEFA Ülke Puanı güncellendi: İşte Türkiye’nin güncel son durumu…

Galatasaray'ın Ajax'ı devirmesiyle UEFA Ülke Puanı güncellendi: İşte Türkiye’nin güncel son durumu…

07:446/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA ülke puanında son durum
UEFA ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Hollanda devi Ajax'ı Victor Osimhen'in 3 golüyle 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 13 sene sonra ilk kez üst üste 3. Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti. Bu kritik galibiyetin hemen ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, UEFA Ülke Puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte güncel son durum.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları oynandı. Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) attı. Galatasaray 13 sene sonra üst üste 3. galibiyetini aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 sene sonra ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Şampiyonlar Ligi’nde sezonun 4. haftasının sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından oluşan güncel ülke puanı:

6. Hollanda - 63.867

7. Portekiz - 60.466

8. Belçika - 56.550

9. TÜRKİYE - 46.400

10. Çekya - 42.300

11. Yunanistan - 39.312

12. Polonya - 38.375



#Galatasaray
#Osimhen
#Ajax
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum