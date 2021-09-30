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Aslan Avrupa’da liderliği korumak için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bugün Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. Peki Marsilya-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? Mücadeleyle ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi: Marsilya Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarı-kırmızılı futbolcular Lazio galibiyeti sonrası taraftarını selamladı.

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında sahasında İtalyan rakibi Lazio’yu 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu kez de deplasmanda Marsilya’yı geçerek Avrupa’da ikide iki yapmak istiyor.

Galatasaray’da sakatlığı süren Arda Turan ve tedavisi devam eden Omar dışında eksik bulunmuyor. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve kaleci Fatih de sahaya çıkamayacak.

İlk maçlarda Marsilya’nın, Lokomotif Moskova ile 1-1 berabere kalması sonrası grup liderliğine oturan sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini de korumak istiyor.

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Boey kadroda

Galatasaray’ın sezon başında Fransa’nın Rennes takımından kadrosuna kattığı Sacha Boey, Marsilya maçı kafilesinde yer aldı. Bir süredir sakatlığı bulunan 21 yaşındaki futbolcu son olarak Kasımpaşa maçında forma giymişti. Tedavi sürecini tamamlayan Boey, Marsilya’yı yakından tanıyor. Galatasaray kariyerine flaş bir başlangıç yapan Fransız oyuncu takımla çalışmalara başlarken, en çok merak edilen konu bugün oynayıp oynamayacağı.

Muhtemel 11'ler ve maç bilgileri

  • STAT: Velodrome
  • HAKEM: Pawel Raczkowski (Polonya)
  • SAAT: 22.00 YAYIN: Exxen
  • MARSİLYA: Lopez, Saliba, Gonzales, Peres, Rangier, Gueye, Gerson, Cengiz Ünder, Guendouzi, Dieng, Harit
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli
  • GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
  • TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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