Aslan Avrupa’da liderliği korumak için sahaya çıkacak

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında sahasında İtalyan rakibi Lazio’yu 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu kez de deplasmanda Marsilya’yı geçerek Avrupa’da ikide iki yapmak istiyor.

Galatasaray’da sakatlığı süren Arda Turan ve tedavisi devam eden Omar dışında eksik bulunmuyor. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve kaleci Fatih de sahaya çıkamayacak.

İlk maçlarda Marsilya’nın, Lokomotif Moskova ile 1-1 berabere kalması sonrası grup liderliğine oturan sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini de korumak istiyor.

SPOR Fatih Terim'in Morutan planı

Boey kadroda

Galatasaray’ın sezon başında Fransa’nın Rennes takımından kadrosuna kattığı Sacha Boey, Marsilya maçı kafilesinde yer aldı. Bir süredir sakatlığı bulunan 21 yaşındaki futbolcu son olarak Kasımpaşa maçında forma giymişti. Tedavi sürecini tamamlayan Boey, Marsilya’yı yakından tanıyor. Galatasaray kariyerine flaş bir başlangıç yapan Fransız oyuncu takımla çalışmalara başlarken, en çok merak edilen konu bugün oynayıp oynamayacağı.

REKLAM

📢 Marsilya maçı kamp kadromuz. #OMvGS #UEL pic.twitter.com/dgoZh0nqwA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2021

Muhtemel 11'ler ve maç bilgileri

STAT: Velodrome

Velodrome HAKEM: Pawel Raczkowski (Polonya)

Pawel Raczkowski (Polonya) SAAT: 22.00 YAYIN: Exxen

22.00 Exxen MARSİLYA: Lopez, Saliba, Gonzales, Peres, Rangier, Gueye, Gerson, Cengiz Ünder, Guendouzi, Dieng, Harit

Lopez, Saliba, Gonzales, Peres, Rangier, Gueye, Gerson, Cengiz Ünder, Guendouzi, Dieng, Harit TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim