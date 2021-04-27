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Spor UEFA harekete geçti Ibrahimvovicin futboldan men edilmesi gündemde
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UEFA harekete geçti: Ibrahimvovic'in futboldan men edilmesi gündemde

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Haber Merkezi AA
UEFA harekete geçti: Ibrahimvovicin futboldan men edilmesi gündemde
Ibrahimovic dünyanın en iyi golcüleri arasında gösteriliyor.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ibrahimovic'in bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki oyuncunun "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

  • Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

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