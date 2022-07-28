UEFA 'Putin' tezahüratı için soruşturma açtı

uEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
UEFA soruşturma açtı
Karşılaşma esnasında Dinamo Kiev'in attığı ilk golden sonra taraftarlar tarafından yapılan 'Putin' tezahüratına, UEFA tarafından soruşturma açıldı.
- UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.
🚨UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarların yapmış olduğu tezahüratlardan ötürü konuya ilişkin Etik ve Disiplin müfettişi atadığını açıkladı. pic.twitter.com/VsFRoTXLd0
🚨UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında taraftarların yapmış olduğu tezahüratlardan ötürü konuya ilişkin Etik ve Disiplin müfettişi atadığını açıkladı. pic.twitter.com/VsFRoTXLd0— SPOR (@yenisafakspor) July 28, 2022