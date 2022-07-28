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UEFA 'Putin' tezahüratı için soruşturma açtı

UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Putin tezahüratı için soruşturma açtı
UEFA

uEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA soruşturma açtı

Karşılaşma esnasında Dinamo Kiev'in attığı ilk golden sonra taraftarlar tarafından yapılan 'Putin' tezahüratına, UEFA tarafından soruşturma açıldı.

  • UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

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