UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

12:5719/08/2025, Salı
IHA
Arda Kardeşler.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Neman Grodno-Rayo Vallecano maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus’un Neman Grodno ile İspanya’nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.


Macaristan’ın Szeged şehrindeki Szeged Grosics Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.


Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem, Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay AVAR olarak görev alacak.

