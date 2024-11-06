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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

10:286/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
DHA
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Atilla Karaoğlan
Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi maçında görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.


Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda TSİ 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.


Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

#Atilla Karaoğlan
#UEFA Konferans Ligi
#Hakem

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