UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Maça saatler kala açıklandı

UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Maça saatler kala açıklandı

21:2224/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Galatasaray
Galatasaray

TFF’nin 45 günlük hak mahrumiyeti verdiği Eren Elmalı için Galatasaray’ın yaptığı UEFA başvurusu sonuçlandı. UEFA, Union SG maçı öncesi kararını sarı-kırmızılı kulübe iletti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray yarın sahasında Belçika temsilcisi Union SG ile karşılaşacak.


Sarı kırmızılı ekip, bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı için UEFA'ya başvuruda bulunmuştu.


UEFA, son antrenmana çıkan sol bek oyuncusu Eren Elmalı için kararını maça saatler kala bildirdi.


TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre;

"UEFA, TFF'nin verdiği kararın Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğunu bildirdi. Eren Elmalı, Union SG ve Monaco maçlarında forma giyemeyecek."





