Uğur Aktaş Avrupa ikincisi oldu

Uğur Aktaş final maçına sakat sakat çıktı.
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, gümüş madalya elde etti.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.
Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
