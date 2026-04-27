Uğur Uçar: Konsantrasyon eksikliği yaşadık

16:3427/04/2026, Pazartesi
AA
Uğur Uçar, Çorum FK'nın başında çıktığı 12 maçta 2.42 puan ortalaması tutturdu.
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sakaryaspor karşısında aldıkları galibiyete rağmen zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, hafta boyunca mental ve taktiksel olarak maça hazırlandıklarını ifade etti.


Play-off öncesinde oyun gücünü ve tempoyu artırmayı hedeflediklerini aktaran Uçar, "Skor açısından istediğimizi almış olsak da zaman zaman konsantrasyon eksiklikleri yaşandı. Maçın genelinde doğru oyun anlayışıyla sonuca gitmeyi başaran taraf olduğumuz için mutluyuz. Ancak önümüzdeki süreçte, özellikle oyunun her anında aynı konsantrasyon ve kaliteyi sahaya yansıtmanın bizim için belirleyici olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Uğur Uçar, ligin son haftasında Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:


"Önümüzde ligi en iyi şekilde tamamlamak adına önemli bir Erzurumspor karşılaşması var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak sezonu güçlü bir şekilde, en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Çorum FK taraftarından isteğim, keşkelerimizi bir kenara koyarak sezon boyunca göstermiş oldukları desteği sürdürmeleri ve hep birlikte sabırla yarınlara odaklanmamızdır. Hedefimiz net, odağımız yüksek."





